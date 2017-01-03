День в истории. Сергею Вышедкевичу – 42 года!
3 января исполняется 42 года известному хоккеисту Сергею Вышедкевичу.
Сергей Вышедкевич – воспитанник СДЮСШОР «Динамо» и абсолютный
рекордсмен в истории клуба по числу проведенных матчей (642). В составе «Динамо»
Сергей Вышедкевич в 1995 году выиграл Международную хоккейную лигу, в 2005 –
чемпионат России, а в 2006-м – Кубок европейских чемпионов.
Также Сергей Вышедкевич в 1999-2001 годах играл в НХЛ за «Атланту».
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