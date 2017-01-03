День в истории. Сергею Вышедкевичу – 42 года!

3 января исполняется 42 года известному хоккеисту Сергею Вышедкевичу.

Сергей Вышедкевич – воспитанник СДЮСШОР «Динамо» и абсолютный рекордсмен в истории клуба по числу проведенных матчей (642). В составе «Динамо» Сергей Вышедкевич в 1995 году выиграл Международную хоккейную лигу, в 2005 – чемпионат России, а в 2006-м – Кубок европейских чемпионов.

Также Сергей Вышедкевич в 1999-2001 годах играл в НХЛ за «Атланту».

Сергей Вышедкевич, кроме «Динамо», в России выступал за нижегородское «Торпедо».