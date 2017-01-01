Вальтер Маццарри: К сожалению, «Уотфорд» вынужден играть без половины игроков стартового состава

Главный тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри поделился впечатлениями после матча против «Тоттенхэма» в чемпионате Англии (1:4). Он отметил, что на игру команды повлияли травмы.

«Суньига стал 11-м нашим игроком, получившим травму. Пять или шесть из них – это игроки стартового состава. Нам пришлось включать в заявку четырех игроков молодежной команды.

К сожалению, такова у нас ситуация. Теперь нам играть следующий матч против «Сток Сити», который хорошо сыграл против «Челси». С ними будет очень непросто. У них будет больше времени на отдых, чем у нас. Нам остается только показывать все, на что мы способны», - цитирует Маццарри ВВС.

У гостей отличились Харри Кейн (27-я и 33-я минуты) и Деле Алли (41-я и 46-я), у хозяев поля - Юнес Кабул (90-я). Отметим, что это сотая игра, проведенная Кейном в АПЛ. Лондонский клуб с 39 очками занимает на данный момент четвертое место, его сегодняшний соперник с 22 баллами – на 13-й строчке.

В следующем туре «Тоттенхэм» 4 января примет «Челси», а «Уотфорд» днем ранее сыграет в гостях со «Сток Сити».