День в истории. Михаэлю Шумахеру – 48 лет!
3 января исполняется 48 лет легендарному немецкому пилоту «Формулы-1»
Михаэлю Шумахеру.
Михаэль Шумахер родился 3 января 1969 года в городе Хюрт-Хермюльхайм в
Германии. Любовь к автогонкам Михаэлю привил его отец, который сначала научил
его кататься на карте, а потом открыл картинговый центр.
Дебют Шумахера в «Формуле-1» состоялся
25 августа 1991 года на Гран-при Бельгии, в том сезоне он
с четырьмя очками занял 14-е место в чемпионате.
Первый Гран-при он выиграл
в Бельгии в 1992 году. Первый титул чемпиона Шумахер завоевал
в 1994 году, выступая за «Бенеттон». В следующем сезоне он повторил
достижение.
Шумахер также стал чемпионом мира в 2000,
2001, 2002, 2003 и 2004 годах, выиграл 91 гонку, установив абсолютный рекорд в
истории «Больших призов». Михаэль Шумахер обладает рядом рекордов «Формулы-1», в том числе по
числу выигранных титулов подряд (пять), по количеству подиумов (155) и по числу
побед с одной командой («Феррари», 72).
Шумахер женат на Коринне Бенч. В семье
двое детей: дочь Джина-Мария и сын Мик, начинающий автогонщик.
На протяжении трех последний лет Михаэль
Шумахер борется с последствиями тяжелейшей травмы головы, полученной 9 декабря
2013 года во время катания на горных лыжах.