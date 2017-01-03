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День в истории. Михаэлю Шумахеру – 48 лет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

3 января исполняется 48 лет легендарному немецкому пилоту «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру.

Михаэль Шумахер родился 3 января 1969 года в городе Хюрт-Хермюльхайм в Германии. Любовь к автогонкам Михаэлю привил его отец, который сначала научил его кататься на карте, а потом открыл картинговый центр.

Дебют Шумахера в «Формуле-1» состоялся 25 августа 1991 года на Гран-при Бельгии, в том сезоне он с четырьмя очками занял 14-е место в чемпионате.

Первый Гран-при он выиграл в Бельгии в 1992 году. Первый титул чемпиона Шумахер завоевал в 1994 году, выступая за «Бенеттон». В следующем сезоне он повторил достижение.

Шумахер также стал чемпионом мира в 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 годах, выиграл 91 гонку, установив абсолютный рекорд в истории «Больших призов». Михаэль Шумахер обладает рядом рекордов «Формулы-1», в том числе по числу выигранных титулов подряд (пять), по количеству подиумов (155) и по числу побед с одной командой («Феррари», 72).

Шумахер женат на Коринне Бенч. В семье двое детей: дочь Джина-Мария и сын Мик, начинающий автогонщик.

На протяжении трех последний лет Михаэль Шумахер борется с последствиями тяжелейшей травмы головы, полученной 9 декабря 2013 года во время катания на горных лыжах.

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