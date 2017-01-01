Оливье Жиру: Это был лучший гол в моей карьере

Форвард лондонского «Арсенала» Оливье Жиру поделился впечатлениями после матча с «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.



Именно Жиру открыл счет в этом матче. Он признался, что ранее такие голы ему не удавались.

BREAKING: Olivier Giroud wins Goal of the Year for 2017 on the first day of the year. pic.twitter.com/wEwvTPlSIW — Soccer ⚽ (@TrueSoccerLife) 1 января 2017 г.

«Мне максимально повезло, дело только в удаче. Мне никогда не удавалось ничего подобное. Думаю, это лучший гол в моей карьере. Сложно не сказать, что это так. Да, мне повезло, но это был единственный вариант для меня в этой ситуации. Мяч был позади меня, и я попытался ударить пяткой. Возможно, меня вдохновил гол Мхитаряна. Этот приятно и для меня, и для моей команды. Мы начали год с победы.

После перерыва у нас были некоторые трудности, поэтому было приятно забить второй мяч и контролировать игру после этого. У нас осталось несколько матчей перед важной игрой с «Челси». Хотим продолжать побеждать перед тем, как отправимся на «Стэмфорд Бридж», - цитирует Жиру ВВС.

У хозяев поля отличились Оливье Жиру (17-я минута) и Алекс Айвоби (56-я). «Канониры» с 40 очками поднялись на третье место, их сегодняшний соперник с 16 баллами – на 17-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 3 января сыграет на выезде с «Борнмутом», а «Кристал Пэлас» в тот же день примет «Суонси».