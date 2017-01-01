Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия (U-20)2 : 0Словакия (U-20)
Футбол  Арсенал2 : 0Кристал Пэлас
Футбол  Уотфорд1 : 4Тоттенхэм
Хоккей  Торонто- : -Детройт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Оливье Жиру: Это был лучший гол в моей карьере

Источник:  BBCКомментарии

Форвард лондонского «Арсенала» Оливье Жиру поделился впечатлениями после матча с «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

Именно Жиру открыл счет в этом матче. Он признался, что ранее такие голы ему не удавались.

 


 

«Мне максимально повезло, дело только в удаче. Мне никогда не удавалось ничего подобное. Думаю, это лучший гол в моей карьере. Сложно не сказать, что это так. Да, мне повезло, но это был единственный вариант для меня в этой ситуации. Мяч был позади меня, и я попытался ударить пяткой. Возможно, меня вдохновил гол Мхитаряна. Этот приятно и для меня, и для моей команды. Мы начали год с победы.

После перерыва у нас были некоторые трудности, поэтому было приятно забить второй мяч и контролировать игру после этого. У нас осталось несколько матчей перед важной игрой с «Челси». Хотим продолжать побеждать перед тем, как отправимся на «Стэмфорд Бридж», - цитирует Жиру ВВС.

У хозяев поля отличились Оливье Жиру (17-я минута) и Алекс Айвоби (56-я). «Канониры» с 40 очками поднялись на третье место, их сегодняшний соперник с 16 баллами – на 17-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 3 января сыграет на выезде с «Борнмутом», а «Кристал Пэлас» в тот же день примет «Суонси».  

Матч

Арсенал - Кристал Пэлас - 2:0 (1:0)

Голы

Жиру 17 (1:0). Айвоби 56 (2:0).

Состав

Арсенал: Чех, Бельерин, Косьельни, Паулиста, Монреаль, Эль-Ненни (Коклен, 72), Джака, Айвоби (Окслейд-Чемберлен, 77), Санчес, Перес (Рэмзи, 72), Жиру

Кристал Пэлас: Хеннесси, Уорд, Данн, Томкинс, Келли, Панчон, Таунсенд (Ли Чун Юн, 71), Кабай (Матч, 65), Заха, Фламини, Бентеке К. (Кэмпбелл, 77)

Предупреждения:

Монреаль, 83 - Томкинс, 90

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

01 января 19:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вальтер Маццарри: К сожалению, «Уотфорд» вынужден играть без половины игроков стартового составаГлавный тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри поделился впечатлениями после матча против «Тоттенхэма» в чемпионате Англии (1:4). Он отметил, что на игру команды повлияли травмы.«МЮ» сыграет с «Вест Хэмом» без Руни и Блинда, но с КэррикомПродолжающие залечивать травмы нападающий Уэйн Руни и защитник Дэйли Блинд не смогут помочь «Манчестер Юнайтед» в выездном матче 20-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом», сообщает The Sun.«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на третье место в АПЛ«Арсенал» дома взял верх над «Кристал Пэлас» (2:0) в 19-м туре чемпионата Англии.Маурисио Почеттино: Игра «Тоттенхэма» соответствовала очень высоким стандартамГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями после матча против «Уотфорда» в чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:1.«Ливерпуль» интересуется полузащитником «РБ Лейпциг» ФорсбергомПолузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг может перейти в «Ливерпуль». Об этом сообщают британские СМИ.Харт хочет перейти в «Ливерпуль»Голкипер «Торино» Джо Харт, чей контракт принадлежит «Манчестер Сити», хотел бы вернуться в английскую премьер-лигу. Приоритетным вариантом для него является «Ливерпуль».Самарис готов отклонить предложение из Англии ради перехода в «Зенит»Греческий полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис может продолжить карьеру в «Зените». Об этом сообщают португальские СМИ.«МЮ» готов предложить «Атлетико» за Гризманна и Сауля 145 млн фунтов«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести у «Атлетико» нападающего Антуана Гризманна и полузащитника Ньигеса Сауля, сообщает The Times.АПЛ. 19-й тур. «Уотфорд» уступил «Тоттенхэму», «Арсенал» принимает «Кристал Пэлас» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи английской премьер-лиги на сайте «Советского спорта».Озил пропустит матч c «Кристал Пэлас» из-за гриппаПолузащитник «Арсенала» Месут Озил пропустит матч с «Кристал Пэлас» из-за того, что заболел гриппом, сообщает пресс-служба лондонского клуба.«Тоттенхэм» разгромил «Уотфорд» благодаря дублям Кейна и Алли«Уотфорд» дома крупно уступил «Тоттенхэму» (1:4) в 19-м туре чемпионата Англии.Денайер, Коне и Аничебе могут не сыграть за «Сандерленд» в матче против «Ливерпуля» из-за травмПеред матчем 20-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» «Сандерленд» испытывает кадровые проблемы. Из-за травм матч могут пропустить защитники Ламине Коне и Джейсон Денайер, а также нападающий Виктор Аничебе.Кейн сделал дубль в своем сотом матче в АПЛПроходящая в эти минуты встреча 19-го тура чемпионата Англии – юбилейная для нападающего «шпор» Гарри Кейна.Герман Ткаченко: «Зенит» не готов отпустить Шатова в «Ливерпуль»Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко о возможности перехода полузащитника «Зенита» Олега Шатова в «Ливерпуль». Он отметил, что «Зенит» не готов отпустить игрока.Жозе Моуринью: Марсьялю нужно слушать меня, а не своего агентаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что нападающий клуба Антони Марсьяль должен слушать его, если он хочет прогрессировать, а не своего агента.Китайский клуб готов выложить за Косту 80 млн фунтовКитайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» намерен предложить за нападающего «Челси» Диего Косту 80 млн фунтов стерлингов, сообщает The Sun.Букмекеры отдают «Арсеналу» явное преимущество над «Кристал Пэлас»Букмекерские конторы выставили котировки на матч 19-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас».Алексис Санчес: Хочу подарить болельщикам новый чемпионский титулФорвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес заявил, что хочет подарить болельщикам чемпионский титул.Арсен Венгер: «Челси» качественно справился со своими проблемамиГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал лидерство «Челси» в английской премьер-лиге.Помощник Анчелотти возглавит «Суонси»Новым главным тренером «Суонси» будет Пол Клемент, который сейчас является помощником наставника «Баварии» Карло Анчелотти, сообщает The Telegraph.
Главные новости
Футбол
Оливье Жиру: Это был лучший гол в моей карьере
Футбол
«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на третье место в АПЛ
Хоккей
«Виннипег» выставил Бурмистрова на драфт отказов
Футбол
Харт хочет перейти в «Ливерпуль»
Футбол
«Краснодар» интересуется Шишкиным, игрок не поедет на первый сбор «Локомотива»
Футбол
Самарис готов отклонить предложение из Англии ради перехода в «Зенит»
Футбол
«МЮ» готов предложить «Атлетико» за Гризманна и Сауля 145 млн фунтов
Лыжный спорт
Норвежка Остберг выиграла масс-старт на «Тур де Ски», Чекалева – 11-я
Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Уотфорд» благодаря дублям Кейна и Алли
Футбол
Валерий Газзаев: Черчесов пока не создал новую сборную
все новости
Кристал Пэлас
Кристал Пэласкалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Оливье Жиру
Оливье Жирувсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости