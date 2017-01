Оливье Жиру: Это был лучший гол в моей карьере

Форвард лондонского «Арсенала» Оливье Жиру поделился впечатлениями после матча с «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.



Именно Жиру открыл счет в этом матче. Он признался, что ранее такие голы ему не удавались.

BREAKING: Olivier Giroud wins Goal of the Year for 2017 on the first day of the year. pic.twitter.com/wEwvTPlSIW