Оливье Жиру: Это был лучший гол в моей карьере
Форвард лондонского «Арсенала» Оливье Жиру
поделился впечатлениями после матча с «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии.
Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.
Именно Жиру открыл счет в этом матче. Он
признался, что ранее такие голы ему не удавались.
BREAKING: Olivier Giroud wins Goal of the Year for 2017 on the first day of the year. pic.twitter.com/wEwvTPlSIW— Soccer ⚽ (@TrueSoccerLife) 1 января 2017 г.
«Мне максимально повезло, дело только в удаче.
Мне никогда не удавалось ничего подобное. Думаю, это лучший гол в моей карьере.
Сложно не сказать, что это так. Да, мне повезло, но это был единственный
вариант для меня в этой ситуации. Мяч был позади меня, и я попытался ударить
пяткой. Возможно, меня вдохновил гол Мхитаряна. Этот приятно и для меня, и для
моей команды. Мы начали год с победы.
После перерыва у нас были некоторые трудности,
поэтому было приятно забить второй мяч и контролировать игру после этого. У нас
осталось несколько матчей перед важной игрой с «Челси». Хотим продолжать
побеждать перед тем, как отправимся на «Стэмфорд Бридж», - цитирует Жиру ВВС.
У
хозяев поля отличились Оливье Жиру (17-я минута) и Алекс Айвоби (56-я). «Канониры»
с 40 очками поднялись на третье место, их сегодняшний соперник с 16 баллами –
на 17-й строчке.
В следующем туре «Арсенал» 3 января сыграет на выезде с «Борнмутом», а «Кристал Пэлас» в тот же день примет «Суонси».
Матч
Арсенал - Кристал Пэлас - 2:0 (1:0)
Голы
Жиру 17 (1:0). Айвоби 56 (2:0).
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Косьельни, Паулиста, Монреаль, Эль-Ненни (Коклен, 72), Джака, Айвоби (Окслейд-Чемберлен, 77), Санчес, Перес (Рэмзи, 72), Жиру
Кристал Пэлас: Хеннесси, Уорд, Данн, Томкинс, Келли, Панчон, Таунсенд (Ли Чун Юн, 71), Кабай (Матч, 65), Заха, Фламини, Бентеке К. (Кэмпбелл, 77)
Предупреждения:
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
01 января 19:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция