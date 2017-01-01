Эдриан Ньюи: В 2017-м году стартовая решетка точно изменится

Главный конструктор «Ред Була» Эдриан Ньюи считает, что новый регламент сможет перетасовать пелотон.

«Стартовая решетка точно немного изменится. Всегда, когда меняются правила, некоторые команды лучше к ним адаптируются. Обычно крупные коллективы, у которых больше ресурсов, справляются лучше с этой задачей, но в 2009-м, допустим, было не так. Тогда «Браун» и мы смогли правильно интерпретировать правила, тогда как «Феррари» и «Макларен» испытывали проблемы.

Всякий раз, когда меняется регламент, в голову приходит много идей, которые нужно отсортировать согласно философии автомобиля. Несмотря на то, что мы являемся крупной командой, мы не обладаем достаточными ресурсами, чтобы опробовать все идеи.

Всегда может оказаться так, что кто-то другой выбрал отличное решение, и оно оказалось более выигрышным», - цитирует Ньюи Autosport.