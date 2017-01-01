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«Ювентус» летом попытается купить Алексиса Санчеса

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес будет главной трансферной целью «Ювентуса» по окончании нынешнего сезона, сообщает Football Italia.

Контракт 28-летнего чилийца с «канонирами» истекает летом 2018 года, переговоры о новом соглашении пока успеха не имеют. По данным итальянской прессы, Санчеса не устраивает то, что лондонский клуб давно не выигрывал крупных трофеев.

Напомним, форвард уже выступал в чемпионате Италии - с 2007 по 2011 год он защищал цвета «Удинезе», где громко заявил о себе. В 2011 году он был продан «Барселоне» за 26 миллионов евро. В 2014 году игрока у каталонцев приобрел «Арсенал» уже 42,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Санчес в 19 матчах АПЛ забил 12 мячей и отдал семь результативных передач.   

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