Арсен Венгер: Жиру всегда будут помнить благодаря этому голу
Главный тренер лондонского «Арсенала»
Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча с «Кристал Пэлас» в чемпионате
Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.
Первый мяч в этой игре забил Оливье
Жиру. Сам нападающий назвал этот гол «лучшим в карьере».
«Забить так возможно, но для этого нужно действовать на рефлексе. Передача не была идеальной, и нужно было сделать что-то особенное, что и удалось Оливье. Я избалован работой с великими нападающими, такими как Бергкамп и Анри. Их помнят благодаря их особенным голам. Этот гол навсегда останется в памяти как гол Жиру.
Теперь мы концентрируемся на следующем
матче. Каждая игра сложна, но теперь нужно попытаться выиграть следующую», -
цитирует Венгера ВВС.
У хозяев поля отличились Оливье Жиру (17-я минута) и Алекс Айвоби (56-я). «Канониры» с 40 очками поднялись на третье место, их сегодняшний соперник с 16 баллами – на 17-й строчке. В следующем туре «Арсенал» 3 января сыграет на выезде с «Борнмутом», а «Кристал Пэлас» в тот же день примет «Суонси».
Матч
Арсенал - Кристал Пэлас - 2:0 (1:0)
Голы
Жиру 17 (1:0). Айвоби 56 (2:0).
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Косьельни, Паулиста, Монреаль, Эль-Ненни (Коклен, 72), Джака, Айвоби (Окслейд-Чемберлен, 77), Санчес, Перес (Рэмзи, 72), Жиру
Кристал Пэлас: Хеннесси, Уорд, Данн, Томкинс, Келли, Панчон, Таунсенд (Ли Чун Юн, 71), Кабай (Матч, 65), Заха, Фламини, Бентеке К. (Кэмпбелл, 77)
Предупреждения:
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
01 января 19:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция