Арсен Венгер: Жиру всегда будут помнить благодаря этому голу

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча с «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

Первый мяч в этой игре забил Оливье Жиру. Сам нападающий назвал этот гол «лучшим в карьере».

«Забить так возможно, но для этого нужно действовать на рефлексе. Передача не была идеальной, и нужно было сделать что-то особенное, что и удалось Оливье. Я избалован работой с великими нападающими, такими как Бергкамп и Анри. Их помнят благодаря их особенным голам. Этот гол навсегда останется в памяти как гол Жиру.

Теперь мы концентрируемся на следующем матче. Каждая игра сложна, но теперь нужно попытаться выиграть следующую», - цитирует Венгера ВВС.

У хозяев поля отличились Оливье Жиру (17-я минута) и Алекс Айвоби (56-я). «Канониры» с 40 очками поднялись на третье место, их сегодняшний соперник с 16 баллами – на 17-й строчке. В следующем туре «Арсенал» 3 января сыграет на выезде с «Борнмутом», а «Кристал Пэлас» в тот же день примет «Суонси».