Представитель Витселя: Аксель хочет отработать свой контракт в «Зените» и не подписывал соглашений с китайскими клубами

Представитель полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Ален Гобле прокомментировал информацию о переходе игрока в один из китайских клубов. Он отметил, что бельгиец хочет остаться в России до конца контракта.

«Я тоже читаю подобную информацию в газетах и интернет-изданиях и могу заверить вас, что никаких официальных бумаг, контрактов и соглашений Витсель не подписывал, поскольку я бы знал об этом как его представитель.

К тому же желание Витселя остаться в Санкт-Петербурге до конца контракта остается прежним, он уже говорил об этом не в одном интервью, и я подтверждаю его слова», - приводит слова Гобле «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Витсель перейдет либо в «Шанхай СИПГ», который возглавляет бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш и где играет экс-форвард «Зенита» клуба Халк, либо в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Сorrierre dello Sport утверждал, что сумма трансфера бельгийца составит 20 миллионов евро, а сам футболист будет зарабатывать около 18 миллионов евро в год.

Контракт Витселя с «Зенитом» истекает по окончании сезона-2016/2017. В переходе игрока был заинтересован «Ювентус». Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из португальской «Бенфики» за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник забил один гол в 23 матчах.

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