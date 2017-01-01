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Безопасность «Дакара-2017» обеспечат 22 000 полицейских

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Организаторы ралли-рейда «Дакар» рассказали о мерах безопасности, которые будут предприняты в течение гонки, стартующей в столице Парагвая Асунсьоне 2 января 2017 года. Безопасность будут обеспечивать более 20 000 полицейских.

«Дакар» является спортивным событием повышенного риска для участников и зрителей. Поэтому организаторы реализуют план широкомасштабной подготовки, чтобы сократить число несчастных случаев и оперативно реагировать на любые форс-мажорные обстоятельства. Порядок во время соревнований будут обеспечивать 22000 сотрудников полиции в Парагвае, Боливии и Аргентине.

Всего на старт «Дакара» выйдут 316 транспортных средств из 59 стран мира. Маршрут «Дакара-2017» проложен по территории трех стран — Парагвая, Боливии и Аргентины. Причем Парагвай примет гоночный караван впервые в истории. Гонка пройдет со 2 по 14 января. Маршрут составляет 8800 км, из которых 3900 километров придется на скоростные спецучастки.

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