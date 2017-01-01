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«Милан», «Лацио» и «Фиорентина» претендуют на Дзадзу

Источник:  SportmediasetКомментарии

Интерес к нападающему «Ювентуса» Симоне Дзадзе, который выступает за «Вест Хэм» на правах аренды, проявляют несколько клубов серии А. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sportmediaset, в своих рядах Дзадзу хотят видеть «Милан», «Лацио» и «Фиорентина». Ранее также сообщалось об интересе к нему со стороны «Валенсии», но это было еще до отставки их главного тренера Чезаре Пранделли.

В текущем сезоне 25-летний Симоне Дзадза провел 11 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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