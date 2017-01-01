«Милан», «Лацио» и «Фиорентина» претендуют на Дзадзу
Интерес
к нападающему «Ювентуса» Симоне Дзадзе, который выступает за «Вест Хэм» на
правах аренды, проявляют несколько клубов серии А. Об этом сообщают итальянские
СМИ.
Как
информирует Sportmediaset, в своих рядах
Дзадзу хотят видеть «Милан», «Лацио» и «Фиорентина». Ранее также сообщалось об
интересе к нему со стороны «Валенсии», но это было еще до отставки их главного
тренера Чезаре Пранделли.
В
текущем сезоне 25-летний Симоне Дзадза провел 11 матчей за «Вест Хэм» во всех
турнирах и не отметился результативными действиями.
Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай.
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