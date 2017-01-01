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Экс-защитник киевского «Динамо» Макаренко от предложения «Уфы» и может перейти в «Спортинг»

Источник:  ДинамоманияКомментарии

Бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Макаренко отказался от предложения перейти в «Уфу». Об этом сообщает «Динамомания».

Сообщается, что Макаренко получил предложение от «Уфы» до предложения от лиссабонского «Спортинга», но не захотел переходить в российский клуб. Теперь же «Спортинг» сделал ему предложение, ответ игрока пока неизвестен.

31 декабря у 25-летнего защитника истек контракт с «Динамо», и он стал свободным агентом. В текущем сезоне он провел 13 матчей за «Динамо» и забил один мяч при одной голевой передаче.

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