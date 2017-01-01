Сэм Эллардайс: Матч с «Суонси» для нас важнее, чем сегодняшняя игра с «Арсеналом»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс поделился впечатлениями после матча против «Арсенала» в 19-м туре чемпионате Англии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

«Нас ждет большой матч во вторник (против «Суонси»), более важный, чем сегодняшний. Наш результат в сезоне не будет определяться матчами против топ-шестерки. Наша игра против команд из нижней половины турнирной таблицы и определит, сможем ли мы подняться выше.

В это время года ничего не делается быстро. Если мы будем играть хорошо, то мы можем оторваться от зоны вылета в марте. Если же нам этого не удастся, то, вероятно, мы будем биться за выживание до самого конца. Нам нужны четыре или пять побед. Уверен в своих игроках и верю, что мы можем изменить ситуацию к лучшему», - цитирует Элардайса ВВС.

У хозяев поля отличились Оливье Жиру (17-я минута) и Алекс Айвоби (56-я). «Канониры» с 40 очками поднялись на третье место, их сегодняшний соперник с 16 баллами – на 17-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 3 января сыграет на выезде с «Борнмутом», а «Кристал Пэлас» в тот же день примет «Суонси».