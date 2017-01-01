Сэм Эллардайс: Матч с «Суонси» для нас важнее, чем сегодняшняя игра с «Арсеналом»
Главный
тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс поделился впечатлениями после матча против
«Арсенала» в 19-м туре чемпионате Англии. Напомним, что его команда уступила со
счетом 0:2.
«Нас
ждет большой матч во вторник (против «Суонси»), более важный, чем сегодняшний.
Наш результат в сезоне не будет определяться матчами против топ-шестерки. Наша
игра против команд из нижней половины турнирной таблицы и определит, сможем ли
мы подняться выше.
В
это время года ничего не делается быстро. Если мы будем играть хорошо, то мы
можем оторваться от зоны вылета в марте. Если же нам этого не удастся, то,
вероятно, мы будем биться за выживание до самого конца. Нам нужны четыре или
пять побед. Уверен в своих игроках и верю, что мы можем изменить ситуацию к
лучшему», - цитирует Элардайса ВВС.
У
хозяев поля отличились Оливье Жиру (17-я минута) и Алекс Айвоби (56-я). «Канониры»
с 40 очками поднялись на третье место, их сегодняшний соперник с 16 баллами –
на 17-й строчке.
В следующем туре «Арсенал» 3 января сыграет на выезде с «Борнмутом», а «Кристал Пэлас» в тот же день примет «Суонси».
Матч
Арсенал - Кристал Пэлас - 2:0 (1:0)
Голы
Жиру 17 (1:0). Айвоби 56 (2:0).
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Косьельни, Паулиста, Монреаль, Эль-Ненни (Коклен, 72), Джака, Айвоби (Окслейд-Чемберлен, 77), Санчес, Перес (Рэмзи, 72), Жиру
Кристал Пэлас: Хеннесси, Уорд, Данн, Томкинс, Келли, Панчон, Таунсенд (Ли Чун Юн, 71), Кабай (Матч, 65), Заха, Фламини, Бентеке К. (Кэмпбелл, 77)
Предупреждения:
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
01 января 19:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция