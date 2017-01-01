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Сэм Эллардайс: Матч с «Суонси» для нас важнее, чем сегодняшняя игра с «Арсеналом»

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс поделился впечатлениями после матча против «Арсенала» в 19-м туре чемпионате Англии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

«Нас ждет большой матч во вторник (против «Суонси»), более важный, чем сегодняшний. Наш результат в сезоне не будет определяться матчами против топ-шестерки. Наша игра против команд из нижней половины турнирной таблицы и определит, сможем ли мы подняться выше.

В это время года ничего не делается быстро. Если мы будем играть хорошо, то мы можем оторваться от зоны вылета в марте. Если же нам этого не удастся, то, вероятно, мы будем биться за выживание до самого конца. Нам нужны четыре или пять побед. Уверен в своих игроках и верю, что мы можем изменить ситуацию к лучшему», - цитирует Элардайса ВВС.

У хозяев поля отличились Оливье Жиру (17-я минута) и Алекс Айвоби (56-я). «Канониры» с 40 очками поднялись на третье место, их сегодняшний соперник с 16 баллами – на 17-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 3 января сыграет на выезде с «Борнмутом», а «Кристал Пэлас» в тот же день примет «Суонси».   

Матч

Арсенал - Кристал Пэлас - 2:0 (1:0)

Голы

Жиру 17 (1:0). Айвоби 56 (2:0).

Состав

Арсенал: Чех, Бельерин, Косьельни, Паулиста, Монреаль, Эль-Ненни (Коклен, 72), Джака, Айвоби (Окслейд-Чемберлен, 77), Санчес, Перес (Рэмзи, 72), Жиру

Кристал Пэлас: Хеннесси, Уорд, Данн, Томкинс, Келли, Панчон, Таунсенд (Ли Чун Юн, 71), Кабай (Матч, 65), Заха, Фламини, Бентеке К. (Кэмпбелл, 77)

Предупреждения:

Монреаль, 83 - Томкинс, 90

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

01 января 19:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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