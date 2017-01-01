«Терек»: Уциев и Садаев продлили контракты и будут дозаявлены после праздников

Грозненский «Терек» прокомментировал сообщение об исключении из заявки нападающего Заура Садаева и защитника Ризвана Уциева. Эти игроки будут внесены в заявку после новогодних праздников.

Уциев и Садаев были заявлены до 31.12.16 в соответствии со сроками контрактов,они продлили контракты их внесут в заявку после праздников — FC Terek Grozny ⚽️ (@fcterek) 1 января 2017 г.

«Уциев и Садаев были заявлены до 31.12.16 в соответствии со сроками контрактов, они продлили контракты их внесут в заявку после праздников», - сообщает официальный твиттер «Терека». О деталях новых контрактов не сообщается.

В этом сезоне 27-летний Садаев принял участие в двух матчах чемпионата России и забил один мяч. В свою очередь, 28-летний Уциев в 17 матчах забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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