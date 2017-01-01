Аарон Джексон: Финал четырех Евролиги нужно перенести из Стамбула

Защитник ЦСКА Аарон Джексон призывает перенести Финал четырех баскетбольной Евролиги из Стамбула. В связи с недавним терактом он считает, что могут возникнуть проблемы с безопасностью.

«Кто бы не вышел в Финал четырех, у них будет больше беспокойства за своих близких. Евролига, измени место проведения!», - написал Джексон в своем твиттере.

Напомним, что Финал четырех в Евролиге запланирован на 19-21 мая 2017 года в Стамбуле.

В новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение на один из ночных клубов Стамбула. Люди в костюмах Санта-Клауса сначала убили полицейского, а затем вошли в сам клуб и начали стрелять по тем, кто находился в помещении. В результате погибли 39 человек. 69 были ранены. Турецкие власти называют случившееся терактом.