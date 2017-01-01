Итальянский журналист: Витсель подписал контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Итальянский журналист Фабрицио Романо (Sky Sport, The Guardian, сайт Джанлуки Ди Марцио, Calciomercato) в своем твиттере заявил, что полузащитник «Зенита»
Аксель Витсель подписал контракт с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
«Аксель Витсель подписал трехлетний контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»,
который тренирует Фабио Каннаваро. Сделка завершена», - написал Романо.
Ранее представитель Витселя Ален Гобле
заявлял, что футболист не подписывал соглашений с китайскими клубами. До этого итальянские СМИ утверждали, что что Витсель перейдет либо в «Шанхай СИПГ»,
который возглавляет бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш и где играет
экс-форвард «Зенита» клуба Халк, либо в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Сorrierre dello
Sport сообщал, что сумма трансфера бельгийца составит 20 миллионов евро, а сам
футболист будет зарабатывать около 18 миллионов евро в год.
Контракт
Витселя с «Зенитом» истекает по окончании сезона-2016/2017. В переходе игрока
был заинтересован «Ювентус». Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из
португальской «Бенфики» за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне 27-летний
полузащитник забил один гол в 23 матчах.
Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай.
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