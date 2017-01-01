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Итальянский журналист: Витсель подписал контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Источник:  Twitter.comКомментарии

Итальянский журналист Фабрицио Романо (Sky Sport, The Guardian, сайт Джанлуки Ди Марцио, Calciomercato) в своем твиттере заявил, что полузащитник «Зенита» Аксель Витсель подписал контракт с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Аксель Витсель подписал трехлетний контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который тренирует Фабио Каннаваро. Сделка завершена», - написал Романо.

Ранее представитель Витселя Ален Гобле заявлял, что футболист не подписывал соглашений с китайскими клубами.  До этого итальянские СМИ утверждали, что что Витсель перейдет либо в «Шанхай СИПГ», который возглавляет бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш и где играет экс-форвард «Зенита» клуба Халк, либо в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Сorrierre dello Sport сообщал, что сумма трансфера бельгийца составит 20 миллионов евро, а сам футболист будет зарабатывать около 18 миллионов евро в год.

Контракт Витселя с «Зенитом» истекает по окончании сезона-2016/2017. В переходе игрока был заинтересован «Ювентус». Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из португальской «Бенфики» за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник забил один гол в 23 матчах.

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