Джамалутдинов покидает «Анжи» в связи с завершением контракта
Полузащитник Тамирлан Джамалутдинов покинул «Анжи». 31 декабря истек
срок его контракта с клубом.
20-летний Джамалутдинов был игроком «Анжи» с 2013
года. Провел 68 матчей за резервную команду в молодежном первенстве, 18 – за
«Анжи-2» во втором дивизионе.
За основу Тамирлан дебютировал в нынешнем году, когда вышел на замену во втором стыковом матче «Анжи» с астраханским «Волгарем». Полузащитник на постоянной основе тренировался с главной командой, однако нынешний сезон начал в молодежном составе, перенеся летом операцию на колене.
«Анжи» ранее предложил Джамалутдинову продлить контракт, но
футболист принял решение продолжить карьеру в другом клубе, название которого
не сообщается.
«Хочу выразить слова благодарности все тем, с кем мне довелось поработать за
эти четыре года в «Анжи». Здесь я приобрел много хороших друзей. Для меня
«Анжи» всегда будет родной командой. Хочу поблагодарить болельщиков за слова
поддержки и пожелать им терпения. Желаю «Анжи» процветания и успехов», -
цитирует Джамалутдинова официальный сайт клуба.
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