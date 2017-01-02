Амир Хан: Альварес победит и Головкина, и Чавеса-младшего

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе британец Амир Хан считает мексиканца Сауля Альвареса фаворитом в возможных боях с Геннадием Головкиным и Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

- Я думаю, что многие люди недооценивают Канело. Он — отличный боец. Сильный физически и при этом отлично двигающийся. Считаю, что Канело победит Хулио Сезара Чавеса-младшего. А если он будет драться с Геннадием Головкиным, то, думаю, побьет и его. Многие люди недооценивают его. Я не знаю, почему так происходит. Я был в ринге с Канело и скажу, что в него действительно трудно попасть, - заявил Хан.

Напомним, 7 мая 2016 года Амир Хан проиграл Саулю Альваресу нокаутом в шестом раунде.

Ранее Альварес отказался от титула чемпиона мира в среднем весе по версии WBC, не желая проводить поединок с Головкиным.

