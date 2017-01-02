Дональд Фер: Думаю, игроки НХЛ поедут на Олимпиаду-2018

Глава профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер верит в то, что игроки лиги примут участие в олимпийском турнире 2018 года.

- Я оптимистичен, как никогда прежде, что игроки из НХЛ поедут на Олимпиаду. Насколько мне известно, то мы сможем достичь соглашения с ИИХФ. В ближайшие недели вновь будут обсуждения, но я буду оптимистом в этом деле. Почему так уверен? Иногда вы чувствуете какие-то вещи и понимаете, как они завершатся. Но это не значит, что вы будете правы, - заявил Фер.

Напомним, по плану ИИХФ вопрос об участии в предстоящей Олимпиаде звезд НХЛ должен быть решен до 15 января.

Сильнейшие хоккеисты планеты участвуют в олимпийских турнирах с 1998 года. За это время золотые медали трижды завоевывали канадцы (2002, 2010, 20124 и по разу - шведы (2006) и чехи (1998).