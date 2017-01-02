Пи Кей Саббэн пропустит еще две недели из-за травмы

Ведущий защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббан не сможет помочь своей команде в ближайшие недели.

15 декабря Саббэн получил повреждение в игре с «Миннесотой». По сообщению официального сайта НХЛ, игрок проведет в лазарете по меньшей мере еще 14 дней.

В текущем регулярном чемпионате канадец провел 29 матчей и набрал 17 (7+10) очков. Напомним, минувшим летом Саббэн был обменян из «Монреаля» в «Нэшвилл», а в обратном направлении проследовал его партнер по олимпийской сборной Ши Уэбер.

