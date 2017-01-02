НХЛ опубликовала первую часть списка 100 лучших игроков в истории лиги (видео)

Сергей Бобровский: Раньше были проблемы. Но я сбросил вес, и теперь все хорошо

Сергей Бобровский помог «Коламбусу» одержать 15-ю победу подряд, а после матча дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Сент-Поле.