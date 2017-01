НХЛ опубликовала первую часть списка 100 лучших игроков в истории лиги (видео)

Национальная хоккейная лига начала представление списка 100 лучших игроков в своей истории.

В рамках проекта были представлены 33 хоккеиста, которые играли в первые 50 лет существования НХЛ.

В их числе - легендарные канадцы Морис Ришар, Жак Плант, Горди Хоу, Терри Савчук, Фрэнк Маховлич.

Today we unveil 33 members of the 100 Greatest NHL Players, legends primarily from the League’s first 50 years. #NHL100 pic.twitter.com/hzUX3mbp9a