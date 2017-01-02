Рубен Рочина: Я бы мог сравнить «Рубин» с «Севильей»
Нападающий «Рубина» Рубен Рочина сравнил репутацию казанского клуба с положением «Севильи» в испанском футболе.
- Я бы мог сравнить «Рубин» с «Севильей». «Севилья» — тоже команда с историей, которая поиграла в еврокубках, в том числе и в Лиге чемпионов, и которая выигрывала трофеи. Это не общепризнанный гранд, но команда идет сразу за таковыми, — заявил Рочина.
Напомним, Рубен Рочина летом 2016 года перешел в «Рубин» из «Гранады».
Казанцы в данный момент занимают девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Севилья» идет третьей в испанской примере.
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