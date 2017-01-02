Даниил Квят: Проблема «Торо Россо» с мотором должна быть устранена
Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
- Мы не можем сказать ничего плохого про «Феррари». Это был достойный, надежный и
эффективный мотор. Очевидно, команда знала, что в последних гонках будет
непросто из-за отсутствия доработок..
В 2017-м мы получим мотор «Рено» актуальной спецификации, так что, один базовый недостаток машины должен быть устранен. Мы не можем серьезно влиять на мотор, так что наша задача — больше влиять на вещи, которые мы можем контролировать. Надеюсь, что мы сможем усовершенствовать шасси и работу с шинами, - заявил Квят.
Напомним, по ходу сезона 2016 года Даниил Квят был переведен из команды «Ред Булл» в «Торо Россо». В ноябре стало известно о том, что россиянин продолжить выступать за итальянскую «конюшню».