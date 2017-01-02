«Торонто» вырвал победу у «Детройта» в «Классике столетия»

Хоккеисты «Торонто» нанесли поражение «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Матч игрался в Канаде под открытым небом в рамках проекта «Классика столетия». На игре присутствовало более 40 тысяч зрителей.



За две минуты до конца основного времени матча хозяева льда вели с разницей в две шайбы, однако «Детройту» удалось восстановить равновесие на последней секунде третьего периода. И все же «Кленовые листья» сумели дожать соперников в овертайме.

По две шайбы в сегодняшней встрече забросили вингер «Детройта» Энтони Манта и центрфорвард «Торонто» Остон Мэттьюс, который претендует на звание лучшего новичка сезона.



