«Торонто» вырвал победу у «Детройта» в «Классике столетия»
Хоккеисты «Торонто» нанесли поражение «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Матч игрался в Канаде под открытым небом в рамках проекта «Классика столетия». На игре присутствовало более 40 тысяч зрителей.
За две минуты до конца основного времени матча хозяева льда вели с разницей в две шайбы, однако «Детройту» удалось восстановить равновесие на последней секунде третьего периода. И все же «Кленовые листья» сумели дожать соперников в овертайме.
По две шайбы в сегодняшней встрече забросили вингер «Детройта» Энтони Манта и центрфорвард «Торонто» Остон Мэттьюс, который претендует на звание лучшего новичка сезона.
Incredible finish! @AM34 with #CentennialClassic OT winner. #NHL100 pic.twitter.com/ddjksfvhlk— NHL (@NHL) 1 января 2017 г.
Матч
Торонто - Детройт - 5:4 О.Т. (0:0, 0:1, 4:3, 1:0)
Голы:
Манта (Зеттерберг, Татар), 25:33 (0:1). Комаров (Гардинер, Нюландер), 41:23 (1:1). Марнер (ван Римсдайк, Райлли), 48:23 (2:1). Браун (Кэррик, Хьюман), 49:34 (3:1). Мэттьюз (Хьюман, Браун), 52:05 (4:1). Эрикссон (Манта), 53:54 (4:2). Ларкин 58:14 (4:3). Манта (Зеттерберг, Ванек), 59:59 (4:4). Мэттьюз (Гардинер, Браун), 63:40 (5:4).
Место и дата
01 января 23:50, Exhibition Stadium, Онлайн-трансляция