Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Манчестер Сити- : -Бёрнли
Хоккей  Сент-Луис- : -Чикаго
Хоккей  Дания (U-20)- : -Россия (U-20)
Футбол  Сандерленд- : -Ливерпуль
Футбол  Вест Хэм- : -Манчестер Юнайтед
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Словакия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джорджиньо Вейналдум: Я бы хотел, чтобы Промес перешел в «Ливерпуль»

Источник:  OmnisportКомментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум посоветовал своему товарищу по сборной Голландии Квинси Промесу перейти из «Спартака» в английский клуб.

- Думаю, Квинси осознает, что «Ливерпуль» - великий клуб. Конечно, я бы хотел, чтобы он присоединился к нашей команде. Он отличный игрок и хороший человек, который может помочь нам. Я читал обо всем этом в газетах и интернете, но подробностей не знаю. Я не разговаривал с ним лично об этом, — цитирует Вейналдума Omnisport.

Ранее сообщалось, что в переходе Промеса заинтересован главный тренер «красных» Юрген Клопп.

Напомним, голландец в текущем сезоне принял участие в 14 матчах «Спартака», в которых забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Джорджиньо Вейналдум 31 декабря забил победный мяч во встрече «Ливерпуля» с «Манчестер Сити».

Матч

Ливерпуль - Манчестер Сити - 1:0 (1:0)

Голы

Вейналдум 8 (1:0).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер, Хендерсон (Ориги, 64), Джан, Мане (Лейва, 89), Вейналдум, Лаллана, Фирмино

Манчестер Сити: Браво, Сабалета (Навас, 86), Коларов, Стоунз, Отаменди, де Брюйне, Стерлинг, Фернандиньо, Силва, Туре (Ихеаначо, 89), Агуэро

Предупреждения:

Клаван, 7; Джан, 75 - Отаменди, 90

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

31 декабря 20:30, Энфилд, Онлайн-трансляция

Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай. Таблица трансферов РФПЛ


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Витсель извинился перед «Ювентусом» за свой переезд в КитайИтальянские журналисты считают переход полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя из «Зенита» в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» уже свершившимся фактом.Ломбертс может перейти из «Зенита» в «Брюгге»Защитник «Зенита» Николас Ломбертс может перейти в «Брюгге» в зимнее трансферное окно.Итальянский журналист: Витсель подписал контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»Итальянский журналист Фабрицио Романо (Sky Sport, The Guardian, сайт Джанлуки Ди Марцио, Calciomercato) в своем твиттере заявил, что полузащитник «Зенита» Аксель Витсель подписал контракт с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь».Экс-защитник киевского «Динамо» Макаренко отказался от предложения «Уфы» и может перейти в «Спортинг»Бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Макаренко отказался от предложения перейти в «Уфу». Об этом сообщает «Динамомания».«Милан», «Лацио» и «Фиорентина» претендуют на ДзадзуИнтерес к нападающему «Ювентуса» Симоне Дзадзе, который выступает за «Вест Хэм» на правах аренды, проявляют несколько клубов серии А. Об этом сообщают итальянские СМИ.Представитель Витселя: Аксель хочет отработать свой контракт в «Зените» и не подписывал соглашений с китайскими клубамиПредставитель полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Ален Гобле прокомментировал информацию о переходе игрока в один из китайских клубов. Он отметил, что бельгиец хочет остаться в России до конца контракта.Тиаго Мотта может продолжить карьеру в MLSПолузащитник «ПСЖ» Тиаго Мотта может перейти в один из клубов североамериканской МЛС, сообщает Tuttomercatoweb.«Ювентус» летом попытается купить Алексиса СанчесаНападающий «Арсенала» Алексис Санчес будет главной трансферной целью «Ювентуса» по окончании нынешнего сезона, сообщает Football Italia.«Ливерпуль» интересуется полузащитником «РБ Лейпциг» ФорсбергомПолузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг может перейти в «Ливерпуль». Об этом сообщают британские СМИ.Харт хочет перейти в «Ливерпуль»Голкипер «Торино» Джо Харт, чей контракт принадлежит «Манчестер Сити», хотел бы вернуться в английскую премьер-лигу. Приоритетным вариантом для него является «Ливерпуль».«Краснодар» интересуется Шишкиным, игрок не поедет на первый сбор «Локомотива»Интерес к защитнику «Локомотива» Роману Шишкину проявляет «Краснодар». В нем «быки» видят замену польскому защитнику Артуру Енджейчику, который ранее покинул команду и перешел в «Легию».Девич близок к переходу в донецкий «Олимпик»Нападающий Марко Девич может в ближайшее время стать игроком донецкого «Олимпика». Ранее стало известно, что форвард покинул «Рубин».Самарис готов отклонить предложение из Англии ради перехода в «Зенит»Греческий полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис может продолжить карьеру в «Зените». Об этом сообщают португальские СМИ.«МЮ» готов предложить «Атлетико» за Гризманна и Сауля 145 млн фунтов«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести у «Атлетико» нападающего Антуана Гризманна и полузащитника Ньигеса Сауля, сообщает The Times.«Краснодар» интересуется ЯнбаевымИнтерес к защитнику «Локомотива» Ренату Янбавеву проявляет «Краснодар». Клуб сделал предложение игроку.Денайер, Коне и Аничебе могут не сыграть за «Сандерленд» в матче против «Ливерпуля» из-за травмПеред матчем 20-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» «Сандерленд» испытывает кадровые проблемы. Из-за травм матч могут пропустить защитники Ламине Коне и Джейсон Денайер, а также нападающий Виктор Аничебе.Герман Ткаченко: «Зенит» не готов отпустить Шатова в «Ливерпуль»Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко о возможности перехода полузащитника «Зенита» Олега Шатова в «Ливерпуль». Он отметил, что «Зенит» не готов отпустить игрока.Китайский клуб готов выложить за Косту 80 млн фунтовКитайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» намерен предложить за нападающего «Челси» Диего Косту 80 млн фунтов стерлингов, сообщает The Sun.Паулу Фонсека: Уход Тайсона из «Шахтера» даже не обсуждаетсяГлавный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека сказал, что команду не покинет полузащитник Тайсон. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Зенит» или бразильский «Интернасьонал».Нобель Арустамян: «Краснодар» – второй претендент на Алексея МиранчукаКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян о возможном переходе Алексея Миранчука из «Локомотива».
Главные новости
Хоккей
НХЛ. «Анахайм» - «Филадельфия», «Вашингтон» - «Оттава» и другие матчи
Биатлон
День в истории. Сегодня исполняется 70 лет Александру Тихонову
Бокс
Сергей Ковалев: Когда придет время подняться в следующий вес, я буду готов к этому
Футбол
Витсель извинился перед «Ювентусом» за свой переезд в Китай
Футбол
Джорджиньо Вейналдум: Я бы хотел, чтобы Промес перешел в «Ливерпуль»
Хоккей
«Торонто» вырвал победу у «Детройта» в «Классике столетия»
Футбол
Рубен Рочина: Я бы мог сравнить «Рубин» с «Севильей»
Хоккей
НХЛ опубликовала первую часть списка 100 лучших игроков в истории лиги (видео)
Хоккей
Дональд Фер: Думаю, игроки НХЛ поедут на Олимпиаду-2018
Футбол
Ломбертс может перейти из «Зенита» в «Брюгге»
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Джорджиньо Вейналдум
Джорджиньо Вейналдумвсе новости
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы