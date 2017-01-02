Джорджиньо Вейналдум: Я бы хотел, чтобы Промес перешел в «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум посоветовал своему товарищу по сборной Голландии Квинси Промесу перейти из «Спартака» в английский клуб.

- Думаю, Квинси осознает, что «Ливерпуль» - великий клуб. Конечно, я бы хотел, чтобы он присоединился к нашей команде. Он отличный игрок и хороший человек, который может помочь нам. Я читал обо всем этом в газетах и интернете, но подробностей не знаю. Я не разговаривал с ним лично об этом, — цитирует Вейналдума Omnisport.

Ранее сообщалось, что в переходе Промеса заинтересован главный тренер «красных» Юрген Клопп.

Напомним, голландец в текущем сезоне принял участие в 14 матчах «Спартака», в которых забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Джорджиньо Вейналдум 31 декабря забил победный мяч во встрече «Ливерпуля» с «Манчестер Сити».



