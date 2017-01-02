Джорджиньо Вейналдум: Я бы хотел, чтобы Промес перешел в «Ливерпуль»
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум посоветовал своему товарищу по сборной Голландии Квинси Промесу перейти из «Спартака» в английский клуб.
- Думаю, Квинси осознает, что «Ливерпуль» - великий клуб. Конечно, я бы хотел, чтобы он присоединился к нашей команде. Он отличный игрок и хороший человек, который может помочь нам. Я читал обо всем этом в газетах и интернете, но подробностей не знаю. Я не разговаривал с ним лично об этом, — цитирует Вейналдума Omnisport.
Ранее сообщалось, что в переходе Промеса заинтересован главный тренер «красных» Юрген Клопп.
Напомним, голландец в текущем сезоне принял участие в 14 матчах «Спартака», в которых забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.
Джорджиньо Вейналдум 31 декабря забил победный мяч во встрече «Ливерпуля» с «Манчестер Сити».
Матч
Ливерпуль - Манчестер Сити - 1:0 (1:0)
Голы
Вейналдум 8 (1:0).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер, Хендерсон (Ориги, 64), Джан, Мане (Лейва, 89), Вейналдум, Лаллана, Фирмино
Манчестер Сити: Браво, Сабалета (Навас, 86), Коларов, Стоунз, Отаменди, де Брюйне, Стерлинг, Фернандиньо, Силва, Туре (Ихеаначо, 89), Агуэро
Предупреждения:
Клаван, 7; Джан, 75 - Отаменди, 90
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
31 декабря 20:30, Энфилд, Онлайн-трансляцияЦаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай. Таблица трансферов РФПЛ
Матч
Ливерпуль - Манчестер Сити - 1:0 (1:0)
Голы
Вейналдум 8 (1:0).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер, Хендерсон (Ориги, 64), Джан, Мане (Лейва, 89), Вейналдум, Лаллана, Фирмино
Манчестер Сити: Браво, Сабалета (Навас, 86), Коларов, Стоунз, Отаменди, де Брюйне, Стерлинг, Фернандиньо, Силва, Туре (Ихеаначо, 89), Агуэро
Предупреждения:
Клаван, 7; Джан, 75 - Отаменди, 90
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
31 декабря 20:30, Энфилд, Онлайн-трансляция