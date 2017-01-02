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Витсель извинился перед «Ювентусом» за свой переезд в Китай

Источник:  TuttosportКомментарии

Итальянские журналисты считают переход полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя из «Зенита» в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» уже свершившимся фактом.

Издание Tuttosport сообщает о том, что Витсель извинился перед «Ювентусом» за свое решение продолжить карьеру в Азии

- Мне жаль, но такие предложения не отклоняют, - заявил футболист.

Ранее итальянский гранд в течение нескольких месяцев пытался оформить сделку по переходу Акселя.

Контракт Витселя с «Зенитом» истекает по окончании сезона-2016/2017. Бельгиец перешел в «Зенит» в 2012 году из португальской «Бенфики» за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник забил один гол в 23 матчах.

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