Сергей Ковалев: Когда придет время подняться в следующий вес, я буду готов к этому

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев рассказал о том, может ли он в ближайшее время перейти в следующую категорию.

- Когда придёт время подниматься в весе, я буду готов к этому. Все будет зависеть от того, как будут развиваться события в полутяжелом весе. Если титулы станут вакантными и пояса разбегутся, я попробую собрать их заново. Я был на вершине, и я по-прежнему полутяжеловес. Возможно, в будущем появится смысл перебраться в крузервейт, чтобы стать лучшим и там.

Хочу вернуть свои титулы, и только после этого перейти в более тяжелый вес, - заявил Ковалев.

Напомним, в минувшем ноябре Сергей Ковалев уступил американцу Андре Уорду единогласным решением судей и потерял чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF. В контракте на поединок было прописано право россиянина на реванш в случае поражения.

Ранее Ковалев заявил о том, что нынешние лидеры дивизиона крузеров (Александр Усик, Мурат Гассиев) ему вполне по силам.