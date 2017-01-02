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День в истории. Сегодня исполняется 70 лет Александру Тихонову

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Сегодня исполняется 70 лет Александру Тихонову

2 января 2017 года юбилей отмечает легендарный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Все четыре награды высшей пробы на Олимпийских играх Тихонов завоевал в классических эстафетных гонках (1968, 1972, 1976, 1980). На Играх-1968 в Гренобле он стал вторым в индивидуальной гонке, уступив норвежцу Магнару Сольбергу. Рекорд советского биатлониста по количеству золотых медалей Олимпиад побил Уле Эйнар Бьорндален в 2002 году.

Александр Тихонов - 11-кратный чемпион мира (награды завоеваны в период с 1969 по 1977 год). Также он является 14-кратным чемпионом СССР по биатлону: Гонка 10 км (1975, 1976, 1977, 1978), гонка 20 км (1969, 1970, 1972, 1974), эстафета 4х7,5 км (1970, 1971, 1972, 1976, 1977). Кавалер Олимпийского Ордена Славы (февраль 1999).

С 1996 по 2008 — президент Союза биатлонистов России. На этой должности Тихонова сменил бизнесмен Михаил Прохоров. 

В октябре 1999 года баллотировался на пост губернатора Московской области, но не прошел во второй тур голосования. 



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