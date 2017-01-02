Бе-старший и Экхофф пропустят этап Кубка мира в Оберхофе

Норвежские биатлонисты Тарьей Бе и Тириль Экхофф не смогут выступить на четвертом этапе Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе.

Напомним, Бе-старший пропустил первый отрезок текущего сезона из-за проблем с дыхательными путями. Он планировал выйти на трассу в Германии, но пока спортсмен вынужден отложить свое возвращение.



- Конечно, это очень печально, и мне уже надоело ожидание того, когда я смогу набрать должную форму. Летом и осенью я был очень силен, поэтому вдвойне досадно, что не смогу выйти на старт, – цитирует Бе в пресс-служба Союза биатлонистов Норвегии.

Лидер женской сборной Норвегии Тириль Экхофф пропустит этап в Оберхофе из-за простуды.

