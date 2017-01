Менеджер «Каролины» по экипировке сыграл против «Тампы» на позиции вратаря (видео)

37-летний Джордж Алвес, работающий в клубе НХЛ в качестве менеджера по экипировке, появился на льду в матче регулярного чемпионата против «Тампы».

Алвес занял место на скамейке после того, как запасной голкипер «Ураганов» Эдди Лэк внезапно получил травму.

За 7,6 секунды до окончания третьего периода главный тренер «Каролины» Билл Питерс выпустил Джорджа на лед вместо Кэма Уорда.

Jorge Alves is a goaltender of record in the @NHL after coming in tonight's game with 7.6 seconds remaining. #HipHipJorge



WATCH 🔻 #CARvsTBL pic.twitter.com/cS2sLKJXaS