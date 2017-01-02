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Менеджер «Каролины» по экипировке сыграл против «Тампы» на позиции вратаря (видео)

Источник:  ХК «Каролина Харрикейнз»Комментарии

37-летний Джордж Алвес, работающий в клубе НХЛ в качестве менеджера по экипировке, появился на льду в матче регулярного чемпионата против «Тампы».

Алвес занял место на скамейке после того, как запасной голкипер «Ураганов» Эдди Лэк внезапно получил травму.

За 7,6 секунды до окончания третьего периода главный тренер «Каролины» Билл Питерс выпустил Джорджа на лед вместо Кэма Уорда.

- Это просто невероятно. Я уже находился в подтрибунном помещении, когда услышал, что тренер назвал мое имя. Не мог поверить своим ушам. Это был невероятный опыт, - рассказал Алвес.

Джордж Алвес - ветеран морской пехоты США. Ранее он играл за любительскую команду штата Северная Каролина, выступал в Хоккейной лиге Восточного побережья и Южной профессиональной хоккейной лиге.

Матч

Тампа-Бэй - Каролина - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы:

Бойл (Хедман, Кучеров), 7:35 (1:0 - бол.). Друэн (Кучеров, Палат), 19:50 (2:0 - бол.). Киллорн (Хедман, Пека), 33:22 (3:0). Ахо (Теравайнен, Славин), 35:20 (3:1).

Место и дата

01 января 03:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция


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