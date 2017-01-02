День в истории. Александру Якушеву - 70!

Сегодня исполняется 70 лет знаменитому советскому хоккеисту, легенде московского «Спартака» Александру Якушеву.

Александр Якушев родился 2 января 1947 года в подмосковной Балашихе.

В 1964 - 1980 годах он играл за «Спартак» в чемпионатах Советского Союза. Трехкратный чемпион СССР (1967, 1969, 1976). Двукратный обладатель Кубка СССР (1970, 1971). В чемпионатах СССР провел 568 матчей и забросил 339 шайб. Трижды становился лучшим снайпером национальных первенств (1968/1969, 1973/1974, 1975/1976).

В составе сборной страны стал двукратным олимпийским чемпионом (1972, 1976), 7-кратный чемпион мира и Европы (1967, 1969, 1970, 1973-75, 1979).

В Суперсериях со сборными Канады 1972 и 1974 годов становился лучшим бомбардиром команды СССР, набрав 11 и 8 очков за результативность соответственно.

В 1980 - 1983 годах завершал карьеру игрока, выступая за австрийский «Капфенберг».

В 1989 - 1993 и 1998 - 2000 годах занимал пост главного тренера «Спартака», в 1998 - 2000 гг. возглавлял сборную России.



