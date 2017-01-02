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Пауло Дибала: Я не подписывал новый контракт с «Ювентусом»

Источник:  El Mundo DeportivoКомментарии

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала опроверг информацию о продлении своего контракта с туринским «Ювентусом».

- Я еще ничего не подписывал. Посмотрим, что произойдет дальше, - заявил 23-летний форвард.

Ранее сообщалось, что Дибала может стать одной из главных трансферных целей мадридского «Реала». В то же время, «Ювентус» заинтересован в сохранении своего ведущего игрока группы атаки.

В настоящее время Пауло зарабатывает 3 миллиона евро в год, но туринцы готовы повысить ему зарплату до 5,5 миллиона.

В текущем сезоне аргентинец забил три мяча в 10 проведенных матчах серии А. 

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