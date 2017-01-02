«Вашингтон» на своем льду обыграл «Оттаву»

Хоккеисты «Вашингтона» нанесли поражение «Оттаве» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Победную шайбу «Кэпиталс» в начале третьего периода забросил защитник Тэйлор Чорни. Для него это первый гол в текущем сезоне.

Александр Овечкин провел на площадке 17 с половиной минут и отметился двумя бросками по воротам «Сенаторов». Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби отразил 23 броска по своим воротам.

4 января «Вашингтон» на своей площадке сыграет с «Торонто» и постарается продлить свою победную серию до трех матчей.