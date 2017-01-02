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Это'О может продолжить карьеру в «Халл Сити»

Источник:  Daily MailКомментарии

Бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и махачкалинского «Анжи» Самюэль Это'О может продолжить карьеру в английском клубе «Халл Сити».

По информации Daily Mail, 35-летний камерунец может перейти из турецкого «Антальяспора» в клуб АПЛ в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Самюэль забил пять мячей и сделал две результативные передачи в 13 проведенных матчах чемпионата Турции.

«Халл Сити» в данный момент занимает 19-ю строчку турнирной таблице премьер-лиге (13 очков), находясь в зоне вылета.

Это'О забил 56 мячей в 118 матчах за сборную Камеруна. В составах «Барселоны» и «Интера» нападающий выигрывал Лигу чемпионов.

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