День в истории. Олегу Знарку - 54!

Сегодня исполняется 54 года главному тренеру сборной России по хоккею Олегу Знарку.

Олег Знарок родился 2 января 1963 года в городе Усть-Катав (Челябинская область).

Начинал карьеру в челябинском «Тракторе» (1979 - 1982), играя на позиции центрального нападающего. Позднее выступал в чемпионате СССР за рижское «Динамо», а также за чешский «Витковице» и немецкие клубы. В 2002 году завершил карьеру игрока.

Работал тренером молодежной сборной Латвии. Под его руководством в 2005 году национальная сборная U-20 впервые вышла в элитную группу. С 2006 по 2011 год занимал пост главного тренера первой сборной Латвии. Получил гражданство этой прибалтийской страны за особые заслуги перед государством, но в 2001 году сменил его на немецкое.

В 2010 году вывел ХК МВД в финал розыгрыша Кубка Гагарина, а затем дважды завоевывал этот трофей с московским «Динамо». 26 марта 2014 года был назначен главным тренером сборной России и сразу выиграл с командой чемпионат мира в Минске. С 1 июня 2016 года совмещает посты в национальной команде и питерском СКА.



