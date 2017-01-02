«Анахайм» нанес поражение «Филадельфии»

Хоккеисты «Анахайма» нанесли поражение «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3).

По ходу встречи «Утки» вели с разницей в две шайбы, но гостям удалось перевести встречу в овертайм.

Отметим, что «Летчики» за 65 минут игрового времени нанесли 55 бросков по воротам соперника.

В серии послематчевых буллитов решающим оказался бросок двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной Канады Кори Перри.

«Филадельфия» потерпела четвертое поражение подряд.