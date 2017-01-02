«Анахайм» нанес поражение «Филадельфии»
Хоккеисты «Анахайма» нанесли поражение «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3).
По ходу встречи «Утки» вели с разницей в две шайбы, но гостям удалось перевести встречу в овертайм.
Отметим, что «Летчики» за 65 минут игрового времени нанесли 55 бросков по воротам соперника.
В серии послематчевых буллитов решающим оказался бросок двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной Канады Кори Перри.
«Филадельфия» потерпела четвертое поражение подряд.
Матч
Анахайм - Филадельфия - 4:3 Б. (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Кеслер (Гецлаф, Хольцер), 7:55 (1:0). Конечны (Симмондс), 8:14 (1:1). Кеслер (Сильверберг), 16:54 (2:1). Кеслер (Кольяно, Ватанен), 21:09 (3:1). Кутюрье (Макдональд, Рид), 21:46 (3:2). Шенн (Жиру, Гостисбеер), 23:06 (3:3).
Победный буллит:
Перри - 4:3.
Место и дата
02 января 03:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция