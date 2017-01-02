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«Анахайм» нанес поражение «Филадельфии»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Анахайма» нанесли поражение «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3).

По ходу встречи «Утки» вели с разницей в две шайбы, но гостям удалось перевести встречу в овертайм.

Отметим, что «Летчики» за 65 минут игрового времени нанесли 55 бросков по воротам соперника.

В серии послематчевых буллитов решающим оказался бросок двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной Канады Кори Перри.

«Филадельфия» потерпела четвертое поражение подряд.

Матч

Анахайм - Филадельфия - 4:3 Б. (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Кеслер (Гецлаф, Хольцер), 7:55 (1:0). Конечны (Симмондс), 8:14 (1:1). Кеслер (Сильверберг), 16:54 (2:1). Кеслер (Кольяно, Ватанен), 21:09 (3:1). Кутюрье (Макдональд, Рид), 21:46 (3:2). Шенн (Жиру, Гостисбеер), 23:06 (3:3).

Победный буллит:

Перри - 4:3.

Место и дата

02 января 03:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция


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