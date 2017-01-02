Артемий Панарин: «Чикаго» переживает спад, потому что Анисимов больше не забивает но три шайбы за игру

Форвард «Чикаго» Артемий Панарин поделился мнением о причинах неудачной игры своей команды в последних матчах.

- Это происходит потому, что Анисимов не забивает больше по три шайбы за игру, вот мы и проигрываем. Пора ему просыпаться.

А если серьезно, ничего страшного. Ни одна команда не может весь сезон играть идеально. И все время плохо – тоже не может. Так же, как и любой отдельно взятый игрок, – заявил Панарин.

В 35 матчах текущего сезона Артем Анисимов набрал 29 (16+13) очков. На счету Панарина - 38 (15+23) очков в 39 проведенных встречах. Напомним, недавно Артемий продлил контракт с «Чикаго».