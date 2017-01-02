Витсель уезжает в Китай, а Вейналдум ждет Промеса в «Ливерпуле». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра понедельника.

1. По-видимому, центральный полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель все-таки покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно. Но 27-летний футболист собирается вовсе не в «Ювентус», а в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который тренирует герой ЧМ-2006 Фабио Каннаваро.

2. По данным итальянских СМИ, Витсель даже счел нужным извиниться перед туринским грандом. Игрок недвусмысленно дал понять, что в его случае деньги решают все. По слухам, в Азии Акселю готовы платить от 18 до 25 миллионов евро в год.

3. Герой недавнего матча «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» голландец Джорджиньо Вейналдум надеется, что в ближайшее время его одноклубником станет лидер московского «Спартака» Квинси Промес. Но в этой истории речь о предметных переговорах, по видимому, пока не идет.

4. «Зенит» в зимнее трансферное окно рискует остаться вовсе без бельгийцев. Старожил команды, защитник Николас Ломбертс может вернуться на родину и подписать контракт с «Брюгге».

5. За океаном состоялся очередной красочный матч под открытым небом. В присутствии 40 тысяч болельщиков «Торонто» сломил сопротивление «Детройта».

6. Глава профсоюза НХЛ Дональд Фер несколько развеял всеобщий скепсис относительно вероятности участия звезд лиги в олимпийском турнире 2018 года. Сложившаяся ситуация - отнюдь не нова. Всякий раз переговоры между ИИХФ, МОК и НХЛ складываются непросто, но раньше все неизменно завершалось хэппи-эндом.

7. Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев не исключил возможность штурма новой категории. Но для начала «Крашер» намерен рассчитаться с Андре Уордом.

8. Защитник ПБК ЦСКА Аарон Джексон предложил перенести «Финал четырех» Евролиги из Стамбула. Игрока пугает серия террористических актов, совершенных в Турции за последние недели.

9. Сборная Норвегии по биатлону предстанет на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе в ослабленном составе. Из-за болезней на трассу не смогут выйти Тарьей Бе и Тириль Экхофф.

10. Легенда африканского футбола Сэмюэль Это'О может совершить очередной резкий поворот в своей карьере. Бывший форвард «Анжи» планирует сменить турецкий «Антальяспор» на английский «Халл Сити».



Именинники дня: Сегодня исполняется 70 лет легенде советского биатлона Александру Тихонову и бывшему форварду и тренеру московского «Спартака» Александру Якушеву - одному из самых талантливых нападающих в истории отечественного хоккея. Также 2 января день рождения отмечает главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок.

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