«Лейкерс» проиграли «Торонто», Мозгов набрал 6 очков

Баскетболисты «Лейкерс» проиграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась со счетом 123:114 в пользу гостей. Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на паркете 21 минуту и набрал шесть очков и сделал три подбора.

После 37 матчей «Лейкерс» занимают 12-е место в Западной конференции, «Торонто» идет на второй строчке на Востоке. 4 января «Лос-Анджелес» сыграет с «Мемфисом», «Торонто» в этот же день встретится с «Сан-Антонио».