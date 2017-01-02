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«Лейкерс» проиграли «Торонто», Мозгов набрал 6 очков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Лейкерс» проиграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась со счетом 123:114 в пользу гостей. Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на паркете 21 минуту и набрал шесть очков и сделал три подбора. 

После 37 матчей «Лейкерс» занимают 12-е место в Западной конференции, «Торонто» идет на второй строчке на Востоке. 4 января «Лос-Анджелес» сыграет с «Мемфисом», «Торонто» в этот же день встретится с «Сан-Антонио».  

Матч

Лейкерс - Торонто - 114:123

Место и дата

02 января 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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