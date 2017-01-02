«Зенит» еще планирует приобрести защитника, хавбека и, возможно, форварда
До закрытия трансферного окна «Зенит» планирует приобрести центрального защитника, универсального хавбека и нападающего, сообщает Bobsoccer.
Напомним, что питерский клуб в это трансферное окно уже подписал вратаря Андрея Лунева, защитника Ибрагима Цаллагова и хавбека Эрнани. Зимнее трансферное окно закроется 24 февраля.
После 17 туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.
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