Кузнецова вышла во второй круг турнира в Брисбене, где встретится с Касаткиной
Россиянка Светлана Кузнецова одержала победу в матче первого круга турнира WTA в Брисбене. Наша теннисистка победила американку Луизу Чирико со счетом 6:2, 6:4.
Девушки провели на корте 1 час 20 минут. Во втором круге Кузнецова сыграет с еще одной россиянкой Дарьей Касаткиной.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA
Призовой фонд 890 100 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Светлана Кузнецова (Россия) - Луиза Чирико (США) - 6:2, 6:4
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