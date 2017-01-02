Кузнецова вышла во второй круг турнира в Брисбене, где встретится с Касаткиной

читайте также

Первак не смогла выйти в основную сетку турнира в Брисбене Российская теннисистка Ксения Первак уступила американке Саше Викери в матче первого раунда квалификации турнира в Брисбене (Австралия).

Серена Уильямс объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном Вторая ракетка мира американка Серена Уильямс объявила о помолвке с армянским бизнесменом Алексисом Оганяном.

Александр Медведев: Жалко, что Иванович не приедет в Петербург Бывший президент КХЛ, генеральный директор турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев высказался о решении Аны Иванович завершить спортивную карьеру.

Шамиль Тарпищев: В следующем году Кузнецова может победить на одном из турниров «Большого шлема» Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением об игре петербургской теннисистки Светланы Кузнецовой.

Шамиль Тарпищев: Шараповой нужно быть готовой к тому, что зрители будут болеть против нее Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от возвращения в WTA-тур Марии Шараповой.

Квитова не сможет играть шесть месяцев после стычки с грабителем Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова не сможет играть около шести месяцев после операции на левой руке.

Александр Медведев: Винус Уильямс подтвердила участие в турнире в Санкт-Петербурге Генеральный директор турнира WTA в Санкт-Петербурге Александр Медведев рассказал о составе участников турнира, который пройдет в феврале следующего года.

Операция Квитовой, гол Малкина и неудача «Боруссии». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

Этот день в истории: Крис Эверт исполнилось 62 года Сегодня отмечает день рождения знаменитая американская теннисистка Крис Эверт. Ей исполнилось 62 года.

Квитова перенесла операцию после ножевого ранения и не сможет нагружать руку три месяца Чешская теннисистка Петра Квитова успешно перенесла операцию после вооруженного нападения, которое завершилось для нее ножевым ранением в руку. В ближайшие три месяца она не сможет нагружать руку, на которой было проведено хирургическое вмешательство.

Кузнецова, Веснина, Макарова и Касаткина сыграют на турнире в Санкт-Петербурге Стал известен полный состав участников турнира WТА в Санкт-Петербурге, который состоится с 30 января по 5 февраля 2017 года.

Петра Квитова: Я в шоке, но понимаю, что мне еще повезло. Могла не остаться в живых Чешская теннисистка Петра Квитова рассказала о своей стычке с грабителем, который проник сегодня в ее дом.

На двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову совершено нападение Сегодня утром неизвестный напал на чешскую теннисистку Петру Квитову в ее собственном доме.

Серена Уильямс: Когда я приезжала в Россию, всегда отличалась от других теннисисток Американская теннисистка Серена Уильямс признала, что всегда была экзотическим явлением в WTA-туре.

Азаренко родила сына Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко родила сына. Об этом теннисистка написала в своем Instagram.

Кокорин возглавил медиарейтинг российских спортсменов за 2016 год, Дзюба – второй, Шарапова – третья Компания «Медиалогия» подготовила для агентства «Р-Спорт» медиарейтинг российских спортсменов за 2016 год. Возглавил его форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин.

ITF объяснила, почему Шараповой запретили провести выставочный матч в Петербурге Международная федерация тенниса (ITF) прокомментировала запрет на выступление Марии Шараповой в выставочных матчах в рамках St. Petersburg Open 2017.

Директор SPb Ladies Trophy: Видимо, Шараповой нельзя играть выставочные матчи в рамках крупных турниров WTA Исполнительный директор St. Petersburg Ladies Trophy Наталья Камельзон в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделилась мнением о запрете ITF Марии Шараповой проводить выставочные матчи в рамках турнира.

Шараповой запретили проводить выставочные матчи в Петербурге Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев сообщил, что ITF запретила Марии Шараповой проводить выставочные матчи в Петербурге.