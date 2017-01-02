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Кузнецова вышла во второй круг турнира в Брисбене, где встретится с Касаткиной

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Светлана Кузнецова одержала победу в матче первого круга турнира WTA в Брисбене. Наша теннисистка победила американку Луизу Чирико со счетом 6:2, 6:4.

Девушки провели на корте 1 час 20 минут. Во втором круге Кузнецова сыграет с еще одной россиянкой Дарьей Касаткиной. 

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг 

Светлана Кузнецова (Россия) - Луиза Чирико (США) - 6:2, 6:4 

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