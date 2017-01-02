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«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Коринтианса» Мойзесу

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«Спартак» заинтересован в приобретении защитника бразильского «Коринтианса» Роберто Мойзеса, сообщает Yahoo Esportes Brasil.

В минувшем сезоне 21-летний футболист на правах аренды выступал за «Байю» во втором по силе дивизионе Бразилии. Он принял участие в 36 матчах и забил один гол. 

После окончания аренды Мойзес вернулся в «Коринтианс», но не смог закрепиться в основном составе. Бразильцы хотят продать защитника, чтобы улучшить свои финансовые условия. 

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