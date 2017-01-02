Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира в Оберхове

Со 2 по 8 января в немецком Оберхофе пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону.

Этап откроют две спринтерские гонки. 5 января на старт выйдут мужчины, 6 января побегут женщины. В субботу, 7 января, состоятся два пасьюта. У мужчин гонка начнется в 13:30, у женщин - в 16:40 мск.

В заключительный день четвертого этапа пройдут масс-старты. Сначала в 14:30 на лыжню выйдут мужчины, - в 16:40 - женщины.

Расписание четвертого этапа Кубка мира

Оберхоф, Германия

5 января

16:15 мск - спринт (мужчины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:05 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»

6 января

16:15 мск - спринт (женщины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:05 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»

7 января

13:30 мск - гонка преследования (мужчины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (13:20 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»

16:40 мск - гонка преследования (женщины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:30 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»

8 января

14:30 мск - масс-старт (мужчины)

Прямая трансляция - « Матч ТВ» (14:20 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»

16:40 мск - масс-старт (женщины)

Прямая трансляция - « Матч ТВ» (16:30 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»