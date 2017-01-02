Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира в Оберхове
Со 2 по 8 января в немецком Оберхофе пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Этап откроют две спринтерские гонки. 5 января на старт выйдут мужчины, 6 января побегут женщины. В субботу, 7 января, состоятся два пасьюта. У мужчин гонка начнется в 13:30, у женщин - в 16:40 мск.
В заключительный день четвертого этапа пройдут масс-старты. Сначала в 14:30 на лыжню выйдут мужчины, - в 16:40 - женщины.
Расписание четвертого этапа Кубка мира
Оберхоф, Германия
5 января
16:15 мск - спринт (мужчины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:05 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
6 января
16:15 мск - спринт (женщины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:05 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
7 января
13:30 мск - гонка преследования (мужчины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (13:20 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
16:40 мск - гонка преследования (женщины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (16:30 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
8 января
14:30 мск - масс-старт (мужчины)
Прямая трансляция - « Матч ТВ» (14:20 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
16:40 мск - масс-старт (женщины)
Прямая трансляция - « Матч ТВ» (16:30 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»