«Трабзонспор» готов увеличить предложение по трансферу Попова

Болгарский полузащитник «Спартака» Ивелин Попов по-прежнему может перейти в турецкий клуб.

По данным местного издания Haber, футболист на днях отклонил предложение «Трабзонспора», но сейчас получил более выгодный вариант. Ранее турки были готовы заплатить за болгарина около 3 миллионов евро, что категорически не устраивало «Спартак». Сейчас команды снова готовы сесть за стол переговоров. «Трабзонспор» всерьез заинтересован Поповым, поэтому готов увеличить сумму трансфера и предложить достойную зарплату болгарину.

Напомним, до приезда в Россию 29-летний Попов с 2010 по 2012 год выступал за другой турецкий клуб - «Газиантепспор». В этом сезоне болгарин в 12 матчах чемпионата России забил два мяча и сделал две голевые передачи

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