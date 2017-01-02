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Матч КХЛ «Авангард» - «Динамо» пройдет под музыку в стиле рок

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Омский «Авангард» решил провести первый матч в новом году в рамках регулярного чемпионата КХЛ в необычных условиях.

Игра против московского «Динамо», запланированная на 3 января, пройдет под музыку в стиле «рок»!  

«3 января в 17:00 наша команда на льду «Арены Омск» сыграет с одним из своих самых принципиальных соперников - московским «Динамо». А это значит, нас ждет жаркое противостояние!

Именно поэтому мы решили, что матч против «Динамо» пройдет под музыку в стиле «рок»! Огненной игре - горячий саундтрек!», - говорится в заявлении клуба.

На данный момент Авангард» занимает второе место в Западной конференции КХЛ, московское «Динамо» идет шестым на Западе.  

Матч

Авангард - Динамо

Место и дата

03 января 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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