Роман Зобнин: Жду, что в 2017 году мы со «Спартаком» займем первое место в чемпионате

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, чего ждет от 2017 года.

- Все постепенно: ставлю цели и стараюсь их достигать, то, что сейчас все идет, так как я хочу - это даже словами не описать. Надеюсь прогрессировать и радовать болельщиков, семью, помогать родителям, друзьям. Что касается уходящего года, всех целей удалось достичь, все хорошо сложилось, а в следующем году буду ставить другие цели, но какие – секрет раскрывать не буду. Надеюсь, что все сбудется.

В 2016-м для меня самым большим событием стал вызов в сборную и закрепление в составе, а в 2017-м, если честно, жду, что мы со «Спартаком» займем первое место в чемпионате, - цитирует Зобнина «Р-Спорт».

Напомним, что после 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 40 очков.