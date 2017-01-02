На 86-м году жизни скончался экс-защитник «Динамо» Виктор Царев

На 86-м году жизни скончался экс-защитник «Динамо» и сборной СССР Виктор Царев.

Об этом сообщает официальный твиттер бело-голубых.

«Сегодня, 2 января, на 86 году жизни скончался Виктор Царев - один из лучших защитников в истории «Динамо». Соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении клуба.

Сегодня, 2 января, на 86 году жизни скончался Виктор Царёв - один из лучших защитников в истории #Динамо. Соболезнования родным и близким. — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 2 января 2017 г.

Царев четыре раза был чемпионом СССР, является заслуженным мастером спорта и заслуженным тренером РСФСР. После окончания спортивной карьеры работал тренером московского «Динамо» и юношеской сборной СССР.