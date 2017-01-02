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Макарова и Веснина вышли во второй круг турнира в Брисбене в парном разряде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские теннисистки Екатерина Макарова - Елена Веснина одержали победу в первом круге турнира в Брисбене.

Наш дуэт победил пару Дарья Юрак - Анастасия Родионова со счетом 6:2, 6:2. Матч продлился менее часа. Во втором круге россиянки сыграют с парой Саманта Стосур - Чжан Шуай.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA 

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг 

Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия) - Дарья Юрак/Анастасия Родионова (Хорватия/Австралия) - 6:2, 6:2.  

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