Макарова и Веснина вышли во второй круг турнира в Брисбене в парном разряде
Российские теннисистки Екатерина Макарова - Елена Веснина одержали победу в первом круге турнира в Брисбене.
Наш дуэт победил пару Дарья Юрак - Анастасия Родионова со счетом 6:2, 6:2. Матч продлился менее часа. Во втором круге россиянки сыграют с парой Саманта Стосур - Чжан Шуай.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA
Призовой фонд 890 100 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия) - Дарья Юрак/Анастасия Родионова (Хорватия/Австралия) - 6:2, 6:2.
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