Аксель Витсель: Это был трудный выбор

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, подписавший контракт с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь», прокомментировал свое решение.

- Это был сложный выбор, потому что, с одной стороны, была отличная команда и топ-клуб как «Ювентус», с другой - было выгодное предложение для моей семьи. Я не смог отказаться.

Руководство «Ювентуса» всегда вело себя по-джентльменски со мной, и я только могу быть им за это благодарен. Я буду болеть за «Ювентус», и, надеюсь, что они смогут выиграть Лигу Чемпионов. Кто знает, может быть, в будущем наши пути наконец-то встретятся, - цитирует Витселя Football Italia.

Ранее сообщалось, что контракт Витселя с китайским клубом рассчитан на три года.