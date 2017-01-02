Ромуло готов отказаться от зарплаты в «Спартаке» ради перехода в «Фламенго»

Полузащитник «Спартака» Ромуло намерен провести переговоры с московским клубом по поводу его перехода в «Фламенго».

По информации Сoluna do Flamengo, 26-летний полузащитник готов пойти на понижение зарплаты, лишь бы перебраться в Бразилию. Ранее появилась информация, что Ромуло подписал контракт с «Фламенго» на три года.

Напомним, что действующий контракт Ромуло со «Спартаком» истекает в июне 2017 года, поэтому полузащитник может вступать в переговоры с другими клубами только с 1 января 2017-го.

Напомним, что полузащитник выступал за «Спартак» с лета 2012 года и с тех пор успел провести за московский клуб 61 матч в чемпионате России, в которых забил три мяча.

В текущем сезоне РФПЛ Ромуло провел восемь матчей и отдал две голевых передачи.

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