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Ромуло готов отказаться от зарплаты в «Спартаке» ради перехода в «Фламенго»

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Полузащитник «Спартака» Ромуло намерен провести переговоры с московским клубом по поводу его перехода в «Фламенго».

По информации Сoluna do Flamengo, 26-летний полузащитник готов пойти на понижение зарплаты, лишь бы перебраться в Бразилию.  Ранее появилась информация, что Ромуло подписал контракт с «Фламенго» на три года. 

Напомним, что действующий контракт Ромуло со «Спартаком» истекает в июне 2017 года, поэтому полузащитник может вступать в переговоры с другими клубами только с 1 января 2017-го. 

Напомним, что полузащитник выступал за «Спартак» с лета 2012 года и с тех пор успел провести за московский клуб 61 матч в чемпионате России, в которых забил три мяча. 

В текущем сезоне РФПЛ Ромуло провел восемь матчей и отдал две голевых передачи. 

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