ВИДЕО ДНЯ: парагвайцы встречают КАМАЗы
Команда «КамАЗ-Мастер» прибыла в Парагвай, где сегодня стартует легендарная гонка «Дакар».
Перед стартом первого этапа ралли-рейда состоялось представление всех участников гонки.
Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.
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